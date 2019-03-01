Возвращение и поражение Алексея Шведа

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В четверг баскетболисты «Химок» провели на своей площадке матч регулярного чемпионата Евролиги против итальянского клуба «Олимпия Милан» и проиграли со счетом 88:90. Подмосковной команде не помогло даже возвращение в строй ее главной звезды Алексея Шведа. Это поражение усугубило и без того сложное турнирное положение химчан, которым теперь будет трудно рассчитывать на попадание в play-off.

В матче с «Миланом» наконец-то состоялся долгожданный выход на паркет лидера «Химок» и одного из самых ярких игроков современной Евролиги Алексея Шведа, пропустившего три месяца из-за перелома мизинца. Очевидно, что его отсутствие самым негативным образом отразилось на выступлении команды, которая одержала всего девять побед при 14 поражениях и за семь туров до финиша регулярного чемпионата оказалась на 12-м месте. Тем не менее теоретические шансы на то, чтобы попасть в зону play-off, у химчан сохранялись, и возвращение Шведа, по идее, должно придать им дополнительное ускорение. Вместе с тем наставник подмосковного клуба Римас Куртинайтис с осторожностью оценивал актуальное состояние своего главного снайпера. «Швед — один из лучших баскетболистов в Европе и точно лучший в России, но неизвестно, как повлияет трехмесячный перерыв на его игру, — говорил литовский специалист.— Тренируется он здорово, но ему нужно войти в игровой ритм, чего нельзя достичь на тренировках».

Отметим также, что, дождавшись возвращения Шведа, «Химки» решили расстаться с разыгрывающим Ди Бостом. Кроме того, они дозаявили атакующего защитника Эндрю Харрисона, который начинал нынешний сезон в Национальной баскетбольной ассоциации, где успел поиграть за «Мемфис Гриззлис», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Правда, тот пока не присоединился к своей новой команде.

Швед занял привычную позицию в стартовой пятерке и поначалу сосредоточился на подыгрыше партнерам. Именно после его паса Тони Крокер открыл счет в матче дальним броском. Затем Швед отдал две подряд неточные передачи, после чего все-таки сам атаковал кольцо и сразу же попал издали. В первой четверти он ограничился этими тремя очками, зато еще дважды ассистировал одноклубникам, создавая им очень комфортные ситуации под кольцом соперника. Стартовую десятиминутку химчане выиграли с преимуществом пять баллов — 25:20, реализовав пять «трех». При этом миланцы доминировали под щитами, особенно центровой Калеб Тарчевски, который заколотил четыре «данка».

Во втором периоде «Химки» прежде всего благодаря усилиям Шведа, продолжавшего раздавать классные передачи, увеличили отрыв до девяти очков. «Милан» сумел сократить отставание до «минус трех», однако хозяева добавили и добились 11-очкового превосходства после перехвата и быстрого прорыва Крокера. В итоге на большой перерыв команды ушли при счете 54:45. В активе Шведа было десять результативных баллов и семь «ассистов», а главное — при нем «Химки» чувствовали себя гораздо увереннее.

В третьей четверти хозяева по-прежнему контролировали игру, а Швед забивал и пасовал. Когда он вывел на чистую корзину Крокера в контратаке, российский клуб достиг пиковой отметки в «плюс 14». Хотя в то же время у него возникли серьезные кадровые проблемы, потому как Малколм Томас заработал четвертый фол и его пришлось спрятать на скамейке запасных, а Джордан Мики ранее получил травму. Гости этим воспользовались и постепенно «съели» весь очковый запас химчан. В дебюте четвертого периода «Милан» восстановил равенство — 74:74 — и даже оторвался на семь баллов. В конце матча явно подсел физически Швед, что вполне естественно. Тем не менее после его дальнего попадания «Химки» достали миланцев — 83:83, но потом он дважды промазал со штрафной линии и не сумел завершить проход под щит. К сожалению, эти промахи были ключевыми, и успех праздновал «Милан» — 90:88. Впрочем, персональная статистика Шведа, набравшего 23 очка и сделавшего 11 передач, впечатляет.