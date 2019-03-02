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01:16 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 2 марта. Баскетболисты российского ЦСКА со счетом 97:81 обыграли греческий «Олимпиакос» в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал форвард греческого клуба Зак Ледей (21 очко). Для ЦСКА эта победа стала шестой подряд в Евролиге.

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В турнирной таблице армейцы занимают второе место с 19 победами и пятью поражениями. Российский клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф.

ЦСКА в 15 из 16 предыдущих сезонов Евролиги играл в «Финале четырех» турнира. Армейцы являются семикратными победителями розыгрыша, ранее турнир называлась Кубком европейских чемпионов.

В следующем туре армейцы примут «Олимпию Милан», «Олимпиакос» проведет гостевой матч против черногорского клуба «Будочность». Обе встречи состоятся 8 марта.

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