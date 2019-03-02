ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в матче баскетбольной Евролиги
ТАСС, 2 марта. Баскетболисты российского ЦСКА со счетом 97:81 обыграли греческий «Олимпиакос» в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 2 марта. Баскетболисты российского ЦСКА со счетом 97:81 обыграли греческий «Олимпиакос» в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал форвард греческого клуба Зак Ледей (21 очко). Для ЦСКА эта победа стала шестой подряд в Евролиге.
ЦСКА в 15 из 16 предыдущих сезонов Евролиги играл в «Финале четырех» турнира. Армейцы являются семикратными победителями розыгрыша, ранее турнир называлась Кубком европейских чемпионов.
В следующем туре армейцы примут «Олимпию Милан», «Олимпиакос» проведет гостевой матч против черногорского клуба «Будочность». Обе встречи состоятся 8 марта.