«Барселона» победила «Реал» благодаря дабл-даблам Томича и Эртеля
В Барселоне завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретились местная «Барселона» и мадридский «Реал».
В Барселоне завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретились местная «Барселона» и мадридский «Реал».
Первая четверть матча прошла относительно в равной борьбе, а немного удачливее в ней оказался «Реал» — 17:16. Уже во второй десятиминутке каталонцы прибавили и на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 42:37. Вторая половина матча также прошла в напряжённой борьбе, но всё же хозяевам удалось удержать преимущество и оформить победу со счётом 77:70.
Самым результативным в составе «Барселоны! стал Анте Томич, оформивший