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9Бессмертных взял серебро на ЧМ
18Жест Дзюбы, Пелагея и победа ЦСКА над «Витязем»
10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» победила «Реал» благодаря дабл-даблам Томича и Эртеля

В Барселоне завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретились местная «Барселона» и мадридский «Реал».

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Первая четверть матча прошла относительно в равной борьбе, а немного удачливее в ней оказался «Реал» — 17:16. Уже во второй десятиминутке каталонцы прибавили и на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 42:37. Вторая половина матча также прошла в напряжённой борьбе, но всё же хозяевам удалось удержать преимущество и оформить победу со счётом 77:70.

Самым результативным в составе «Барселоны! стал Анте Томич, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов. Ещё один дабл-дабл был на счету Томаса Эртеля — 17 очков и 10 передач. У «Реала» 15 баллов набрал Руди Фернандес.

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