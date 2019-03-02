«Барселона» победила «Реал» благодаря дабл-даблам Томича и Эртеля

Первая четверть матча прошла относительно в равной борьбе, а немного удачливее в ней оказался «Реал» — 17:16. Уже во второй десятиминутке каталонцы прибавили и на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 42:37. Вторая половина матча также прошла в напряжённой борьбе, но всё же хозяевам удалось удержать преимущество и оформить победу со счётом 77:70.