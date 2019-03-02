«Парма» потерпела девятое поражение подряд в Лиге ВТБ, уступив «Автодору»
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пермская «Парма» потерпела девятое поражение подряд в регулярном чемпионате баскетбольной Единой лиги ВТБ, проиграв саратовскому «Автодору».
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пермская «Парма» потерпела девятое поражение подряд в регулярном чемпионате баскетбольной Единой лиги ВТБ, проиграв саратовскому «Автодору».
Встреча, состоявшаяся в субботу в Перми, завершилась со счетом 105:93 (28:40, 23:23, 24:14, 30:16) в пользу гостей, которые уступали по ходу игры 17 очков.
В составе «Автодора» 30 очков набрал Перрин Бьюфорд,
В следующем матче «Парма» 10 марта примет рижский ВЭФ, «Автодор» в этот же день сыграет в