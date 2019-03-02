«Парма» потерпела девятое поражение подряд в Лиге ВТБ, уступив «Автодору»

Встреча, состоявшаяся в субботу в Перми, завершилась со счетом 105:93 (28:40, 23:23, 24:14, 30:16) в пользу гостей, которые уступали по ходу игры 17 очков.

В составе «Автодора» 30 очков набрал Перрин Бьюфорд, дабл-дабл оформили Трэ Голден (19 очков и 15 результативных передач) и Дэвид Кравиш (12 очков и 11 подборов). У «Пармы» по 18 очков в активе Яниса Блумса и Эйгирдаса Жукаускаса.