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18:23 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

КРАСНОДАР, 2 мар — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Игра, прошедшая в краснодарском «Баскет-холле» в субботу, завершилась со счетом 79:67 (16:20, 15:10, 24:19, 24:18) в пользу хозяев.

Самыми результативными игроками в составе железнодорожников стали Джаджуан Джонсон и Дорелл Райт, набравшие по 14 очков. У красноярцев 18 баллов на свой счет записал Джон Роберсон.

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