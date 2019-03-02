«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ
КРАСНОДАР, 2 мар — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
КРАСНОДАР, 2 мар — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Игра, прошедшая в краснодарском «Баскет-холле» в субботу, завершилась со счетом 79:67 (16:20, 15:10, 24:19, 24:18) в пользу хозяев.
Самыми результативными игроками в составе железнодорожников стали Джаджуан Джонсон и Дорелл Райт, набравшие по 14 очков. У красноярцев 18 баллов на свой счет записал Джон Роберсон.