«Астана» обыграла на выезде УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в субботу в столице Татарстана, завершилась со счетом 98:95 (21:22, 25:25, 26:20, 26:28) в пользу гостей. У победителей 24 очка набрал Майкл Дженкинс, Джей Джей О’Брайен оформил дабл-дабл (18 очков + 13 подборов). У хозяев 34 балла на счету Пиеррии Хенри набрал 34 очка.