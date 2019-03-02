«Астана» обыграла на выезде УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Баскетболисты казахстанской «Астаны» переиграли в гостях казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Баскетболисты казахстанской «Астаны» переиграли в гостях казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в субботу в столице Татарстана, завершилась со счетом 98:95 (21:22, 25:25, 26:20, 26:28) в пользу гостей. У победителей 24 очка набрал Майкл Дженкинс, Джей Джей О’Брайен оформил
В следующем матче сезона УНИКС 16 марта сыграет на выезде с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», а «Астана» 11 марта встретится в гостях с эстонским «Калевом».