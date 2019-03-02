«Астана» обыграла на выезде УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Анже0
Монако0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс0
Амьен0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Коламбус Блю Джэкетс0
Эдмонтон Ойлерз2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед2
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М1
Бавария4
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уэска1
Севилья1
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан1
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан1
ПСЖ2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин1
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал1
Алавес2
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут0
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув1
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли1
Кристал Пэлас3
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед3
Саутгемптон2
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс2
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-040
Фортуна Д4
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер2
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф3
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта2
Майнц1
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг0
РБ Лейпциг1
Хоккей. НХЛ
3.03
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.03
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
3.03
Монреаль Канадиенс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
3.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
3.03
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи3
Парма3
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь1
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак2
СКА5
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН3
Барыс1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив2
Крылья Советов2
Хоккей. НХЛ
3.03
Аризона Койотс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.03
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур1
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол3
Вальядолид1
Хоккей. КХЛ
15:00
ТракторОТ1
Автомобилист2
Хоккей. НХЛ
3.03
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т2
ЦСКА0
Футбол. Первый дивизион
3.03
СКА-Хабаровск
Чертаново
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал0
Зенит1
Все события
Фоторепортажи
18Жест Дзюбы, Пелагея и победа ЦСКА над «Витязем»
14Анна Курникова: где она сейчас?
21:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Астана» обыграла на выезде УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Баскетболисты казахстанской «Астаны» переиграли в гостях казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Наверх

Встреча, прошедшая в субботу в столице Татарстана, завершилась со счетом 98:95 (21:22, 25:25, 26:20, 26:28) в пользу гостей. У победителей 24 очка набрал Майкл Дженкинс, Джей Джей О’Брайен оформил дабл-дабл (18 очков + 13 подборов). У хозяев 34 балла на счету Пиеррии Хенри набрал 34 очка.

В следующем матче сезона УНИКС 16 марта сыграет на выезде с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», а «Астана» 11 марта встретится в гостях с эстонским «Калевом».

 Роскошная бразильянка рассказала всю правду о скандале на Олимпиаде в Рио
Как Хабиб учит Россию жить по своим законам
СКА и «Спартак» устроили побоище, форварду пробили легкое
«Сел за руль пьяным»: Емельяненко покаялся в суде
Жара в Черкизове: Божович отобрал очки у «Локомотива»
ЦСКА: 7 очков до «Зенита». Надежды на титул подорваны
В лыжном марафоне Россия лидерам не ровня
«Рубин» обыграл «Ахмат» в ЧР, забив в добавленное время
Азмун продолжает забивать. Его гол стал победным для «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь