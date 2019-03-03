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20:37 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли 15-й матч в Единой лиге ВТБ

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели очередное поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Только в третьей четверти сегодняшней гостевой встречи с таллиннским «Калевом» минчане сумели выиграть, а в остальных на площадке полностью доминировали хозяева, победив в итоге со счетом 108:83 (24:23, 33:20, 18:21, 33:19).

В этом сезоне минские «драконы» всего дважды добились успеха в 17 проведенных встречах и занимают последнее, 14-е место в турнирной таблице.

Следующий матч «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна должны были провести 10 марта в Минске против краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», но эта встреча перенесена на более поздний срок. 17 марта «драконам» предстоит сыграть на выезде против «Астаны». Казахстанская команда занимает 5-е место, победив в 12 из 18 проведенных встреч. Впереди московский ЦСКА — 17 викторий (19 матчей), у казанского УНИКСа 14 выигрышей в 18 встречах, у «Локомотива-Кубани» 13 побед.

После окончания двухкругового турнира в плей-офф выйдут 8 лучших команд.

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