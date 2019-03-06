Макколлум признан MVP первых матчей четвертьфинала Кубка Европы
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Защитник казанского УНИКСа Эрик Макколлум признан самым ценным игроком (MVP) первых матчей четвертьфинала
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Защитник казанского УНИКСа Эрик Макколлум признан самым ценным игроком (MVP) первых матчей четвертьфинала
УНИКС во вторник в Казани победил краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 86:66. Макколлум набрал 32 очка, что является вторым показателем результативности среди всех игроков в одном матче в текущем сезоне Кубка Европы. Индекс полезности баскетболиста составил «37».
Еще один игрок УНИКСа защитник Пиеррия Хенри с индексом «30» стал третьим при определении MVP первых матчей четвертьфинала Кубка Европы.