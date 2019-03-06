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16:35 (мск), источник: Р-Спорт

Макколлум признан MVP первых матчей четвертьфинала Кубка Европы

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Защитник казанского УНИКСа Эрик Макколлум признан самым ценным игроком (MVP) первых матчей четвертьфинала плей-офф Кубка Европы, сообщается на официальном сайте баскетбольного турнира.

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УНИКС во вторник в Казани победил краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 86:66. Макколлум набрал 32 очка, что является вторым показателем результативности среди всех игроков в одном матче в текущем сезоне Кубка Европы. Индекс полезности баскетболиста составил «37».

Еще один игрок УНИКСа защитник Пиеррия Хенри с индексом «30» стал третьим при определении MVP первых матчей четвертьфинала Кубка Европы.

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