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22:21 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Милан» в матче Евролиги

ТАСС, 8 марта. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над итальянским клубом «Олимпия Милан» со счетом 101:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Отелло Хантер, в его активе 19 очков.

В турнирной таблице ЦСКА, ранее обеспечивший себе место в плей-офф турнира, занимает второе место, одержав в 25 матчах 20 побед. «Олимпия Милан» с 13 победами идет на седьмой строчке.

В следующем туре ЦСКА 15 марта примет греческий «Панатинаикос», «Олимпия Милан» 14 марта также дома встретится с другим клубом из Греции, «Олимпиакосом».

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