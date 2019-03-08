Баскетболисты ЦСКА обыграли «Милан» в матче Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Отелло Хантер, в его активе 19 очков.

В турнирной таблице ЦСКА, ранее обеспечивший себе место в плей-офф турнира, занимает второе место, одержав в 25 матчах 20 побед. «Олимпия Милан» с 13 победами идет на седьмой строчке.

В следующем туре ЦСКА 15 марта примет греческий «Панатинаикос», «Олимпия Милан» 14 марта также дома встретится с другим клубом из Греции, «Олимпиакосом».

Смотрите также: DJ Smash, Сироткин и победа ЦСКА над «Реалом»