Баскетболисты ЦСКА обыграли «Милан» в матче Евролиги
ТАСС, 8 марта. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над итальянским клубом «Олимпия Милан» со счетом 101:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 8 марта. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над итальянским клубом «Олимпия Милан» со счетом 101:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Отелло Хантер, в его активе 19 очков.
В турнирной таблице ЦСКА, ранее обеспечивший себе место в
В следующем туре ЦСКА 15 марта примет греческий «Панатинаикос», «Олимпия Милан» 14 марта также дома встретится с другим клубом из Греции, «Олимпиакосом».
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