«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и сравнял счёт в серии плей-офф Еврокубка

Источник: РИА "Новости"

Первая четверть поединка прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 13:13. Во второй десятиминутке хозяевам удалось вырваться вперёд и на большой перерыв они ушли в статусе лидеров — 28:20.

В третьем игровом отрезке казанцы сумели прибавить и сравняли счёт — 39:39. Но уже в последние десять минут матча «Железнодорожники» снова перехватили инициативу и сумели оформить победу — 68:59. Таким образом, счёт четвертьфинальной серии стал 1:1.