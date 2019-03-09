«Химки» проиграли «Басконии» в матче баскетбольной Евролиги
ТАСС, 9 марта. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл испанской «Басконии» со счетом 86:104 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 9 марта. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл испанской «Басконии» со счетом 86:104 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Химок» Малкольм Томас, в его активе 19 очков.
В турнирной таблице «Химки» занимают 13-е место, одержав девять побед. От восьмого места, которое дает право сыграть в
В следующем туре «Химки» 14 марта примут испанский «Реал», «Баскония» 15 марта также дома сыграет с черногорским клубом «Будучность».