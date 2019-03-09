«Химки» проиграли «Басконии» в матче баскетбольной Евролиги

В турнирной таблице «Химки» занимают 13-е место, одержав девять побед. От восьмого места, которое дает право сыграть в плей-офф, подмосковную команду за пять туров до конца чемпионата отделяет четыре победы. «Баскония» с 13 победами идет шестой.