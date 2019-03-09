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00:34 (мск), источник: ТАСС

«Химки» проиграли «Басконии» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 9 марта. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл испанской «Басконии» со счетом 86:104 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал центровой «Химок» Малкольм Томас, в его активе 19 очков.

В турнирной таблице «Химки» занимают 13-е место, одержав девять побед. От восьмого места, которое дает право сыграть в плей-офф, подмосковную команду за пять туров до конца чемпионата отделяет четыре победы. «Баскония» с 13 победами идет шестой.

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В следующем туре «Химки» 14 марта примут испанский «Реал», «Баскония» 15 марта также дома сыграет с черногорским клубом «Будучность».

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