Ларкин признан самым ценным игроком 25-го тура Евролиги

«Анадолу Эфес» в пятницу победил дома испанскую «Барселону» со счетом 92:70. Ларкин набрал 37 очков, реализовав шесть точных 3-очковых бросков из восьми. Также на его счету пять подборов, две передачи и один перехват в этом матче.