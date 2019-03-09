Ларкин признан самым ценным игроком 25-го тура Евролиги
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Защитник турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин признан самым ценным игроком 25-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги, сообщается на сайте турнира.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Защитник турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин признан самым ценным игроком 25-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги, сообщается на сайте турнира.
«Анадолу Эфес» в пятницу победил дома испанскую «Барселону» со счетом 92:70. Ларкин набрал 37 очков, реализовав шесть точных 3-очковых бросков из восьми. Также на его счету пять подборов, две передачи и один перехват в этом матче.