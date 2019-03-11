Баскетболисты «Астаны» прервали победную серию в Единой лиге ВТБ

Игра в Таллине завершилась со счетом 102:74 в пользу хозяев. У «Астаны» самым результативным игроком матча стал Энтони Клеммонс, набравший 18 очков.

Это поражение прервало победную серию «Астаны» из пяти матчей. Казахстанский клуб идет пятым в таблице, а в следующем матче 17 марта примет на своей площадке белорусский «Цмоки-Минск».