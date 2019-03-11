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11 марта, источник: Чемпионат.com

ЦСКА разгромил «Зелену Гуру» благодаря 21 очку Родригеса

ЦСКА добыл победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, разгромив в гостях «Зелену Гуру».

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Источник: РИА "Новости"

Команда Итудиса сразу же завладела инициативой и уже в первой четверти повела с двузначным преимуществом — 33:18. К большому перерыву ЦСКА лидировал в счёте с разницей более чем в 20 очков — 54:33.

Во второй половине встречи «армейцы» продолжали доминировать и выиграли оставшиеся две четверти. Таким образом, ЦСКА оформил победу с разгромным счётом — 115:74.

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Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 21 очко и совершивший 8 результативных передач. 18 очков набрал Уилл Клайберн, ещё 15 баллов ЦСКА принёс Никита Курбанов. У «Зеленой Гуры» 18 баллов записал в актив новобранец команды Коди Джастис.

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