ЦСКА разгромил «Зелену Гуру» благодаря 21 очку Родригеса

Источник: РИА "Новости"

Команда Итудиса сразу же завладела инициативой и уже в первой четверти повела с двузначным преимуществом — 33:18. К большому перерыву ЦСКА лидировал в счёте с разницей более чем в 20 очков — 54:33.

Во второй половине встречи «армейцы» продолжали доминировать и выиграли оставшиеся две четверти. Таким образом, ЦСКА оформил победу с разгромным счётом — 115:74.

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