«Химки» подтвердили аренду у «Олимпиакоса» Яниса Тиммы

Ранее об аренде Тимма сообщали СМИ. Как отмечается, Тимма будет играть за «Химки» на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом латвийский форвард будет заявлен за подмосковную команду только в рамках Единой лиги ВТБ.

«У нас серьезные проблемы с подбором, поэтому мы решили “увеличить” состав и пригласили в команду высокого второго номера Харрисона и легкого форварда Тимму, который способен играть и на позиции четвертого номера. Тимма хорошо борется под кольцом и имеет поставленный бросок. В данный момент для нас это очень хороший выбор. С ним мы усилим работу под кольцом, а также станем играть агрессивнее», — прокомментировал переход главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.