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16:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Химки» подтвердили аренду у «Олимпиакоса» Яниса Тиммы

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Подмосковные «Химки» на своем официальном сайте объявили о переходе в команду латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который до последнего времени выступал за греческий «Олимпиакос».

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Ранее об аренде Тимма сообщали СМИ. Как отмечается, Тимма будет играть за «Химки» на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом латвийский форвард будет заявлен за подмосковную команду только в рамках Единой лиги ВТБ.

«У нас серьезные проблемы с подбором, поэтому мы решили “увеличить” состав и пригласили в команду высокого второго номера Харрисона и легкого форварда Тимму, который способен играть и на позиции четвертого номера. Тимма хорошо борется под кольцом и имеет поставленный бросок. В данный момент для нас это очень хороший выбор. С ним мы усилим работу под кольцом, а также станем играть агрессивнее», — прокомментировал переход главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.

«Тимму я знаю давно, это хороший игрок, просто он, возможно, не нашел свое место в “Олимпиакосе”, хотя в “Басконии” играл здорово, не говоря уже о “Зените”. У него большой потенциал, который мы намерены раскрыть», — добавил тренер.

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