УНИКС вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка

В серии до трех побед счет стал 2−1 в пользу УНИКСа. Ранее 5 марта УНИКС дома обыграл «Локомотив» со счетом 86:66, 8 марта «Локомотив» на домашней площадке выиграл у УНИКСА со счетом 68:59. Казанцы вышли в полуфинал турнира.