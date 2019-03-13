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21:38 (мск), источник: ТАСС

УНИКС вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 13 марта. /ТАСС/. Казанский УНИКС одержал победу над краснодарским «Локомотивом-Кубанью» со счетом 69:65 в третьем матче четвертьфинала баскетбольного Еврокубка. Встреча прошла в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива» Дмитрий Кулагин, набравший 15 очков.

В серии до трех побед счет стал 2−1 в пользу УНИКСа. Ранее 5 марта УНИКС дома обыграл «Локомотив» со счетом 86:66, 8 марта «Локомотив» на домашней площадке выиграл у УНИКСА со счетом 68:59. Казанцы вышли в полуфинал турнира.

Соперником УНИКСа на следующей стадии станет испанская «Валенсия». Первый матч в серии до трех побед пройдет 19 марта в Испании.

УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.

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