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12:33 (мск), источник: Р-Спорт

Дмитрий Соколов вернулся в подмосковные «Химки»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Подмосковные «Химки» на своем официальном сайте объявили о возвращении в команду баскетболиста Дмитрия Соколова.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, 34-летний центровой будет выступать за «Химки» до конца нынешнего сезона и при этом будет заявлен только на матчи Единой лиги ВТБ.

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Соколов выступал за «Химки» с декабря 2015 по 2018 годы, до подмосковной команды он играл за такие известные команды, как казанский УНИКС (2006−2009 и 2013−2015) и ЦСКА (2009−2013). В августе 2018 года центровой подписал контракт с пермской «Пармой», но после расторг его из-за травмы плеча и принял решение завершить карьеру, однако теперь вернулся в баскетбол.

«Мы искали пятого номера, потому что в данный момент у нас все держится на честном слове, и если один из “больших” ломается, как случилось с (Джорданом) Мики, возникают конкретные проблемы. Рассматривали разные предложения и игроков. И здесь возник вариант с Соколовым, который сейчас полностью здоров, залечил свою травму, но, правда, не играл полгода», — прокомментировал возвращение Соколова главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.

«Понятно, что он не будет на площадке по сорок минут, но выставить его на несколько минут против соперника, у которого есть высокие “большие”, мы можем. Его нужно подготовить, и мы специально для Димы разработали 2-недельную программу на “физику”, чтобы он мог начать с нами тренироваться. Думаю, вариант с Соколовым хороший, потому что он уже играл в “Химках” и имеет российский паспорт, что существенно в лиге ВТБ. Надеюсь, что в его лице мы хотя бы на короткое время найдем сильного игрока под кольцо, который сможет подобрать и защититься против пятых номеров», — добавил тренер.

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