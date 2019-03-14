Дмитрий Соколов вернулся в подмосковные «Химки»

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, 34-летний центровой будет выступать за «Химки» до конца нынешнего сезона и при этом будет заявлен только на матчи Единой лиги ВТБ.

Соколов выступал за «Химки» с декабря 2015 по 2018 годы, до подмосковной команды он играл за такие известные команды, как казанский УНИКС (2006−2009 и 2013−2015) и ЦСКА (2009−2013). В августе 2018 года центровой подписал контракт с пермской «Пармой», но после расторг его из-за травмы плеча и принял решение завершить карьеру, однако теперь вернулся в баскетбол.

«Мы искали пятого номера, потому что в данный момент у нас все держится на честном слове, и если один из “больших” ломается, как случилось с (Джорданом) Мики, возникают конкретные проблемы. Рассматривали разные предложения и игроков. И здесь возник вариант с Соколовым, который сейчас полностью здоров, залечил свою травму, но, правда, не играл полгода», — прокомментировал возвращение Соколова главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.