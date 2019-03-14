«Химки» уступили «Реалу» в матче Евролиги, Швед набрал 21 очко
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Баскетболисты «Химок» уступили испанскому «Реалу» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Баскетболисты «Химок» уступили испанскому «Реалу» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Мытищах, завершилась со счетом 100:75 (24:22, 27:16, 19:12, 30:25) в пользу «Реала». Самыми результативными в составе победителей стали Фабьен Козьер (22 очка) и Руди Фернандес (15), «Химкам» 21 очко принес Алексей Швед.
«Химки» потерпели четвертое подряд поражение в Евролиге.
«Химки» следующий матч Евролиги проведут 20 марта в Стамбуле против «Дарюшшафаки», «Реал» в тот же день примет на своей площадке «Милан».