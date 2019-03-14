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22:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Химки» уступили «Реалу» в матче Евролиги, Швед набрал 21 очко

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Баскетболисты «Химок» уступили испанскому «Реалу» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, состоявшаяся в четверг в Мытищах, завершилась со счетом 100:75 (24:22, 27:16, 19:12, 30:25) в пользу «Реала». Самыми результативными в составе победителей стали Фабьен Козьер (22 очка) и Руди Фернандес (15), «Химкам» 21 очко принес Алексей Швед.

«Химки» потерпели четвертое подряд поражение в Евролиге.

«Химки» следующий матч Евролиги проведут 20 марта в Стамбуле против «Дарюшшафаки», «Реал» в тот же день примет на своей площадке «Милан».

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