«Химки» уступили «Реалу» в матче Евролиги, Швед набрал 21 очко

Встреча, состоявшаяся в четверг в Мытищах, завершилась со счетом 100:75 (24:22, 27:16, 19:12, 30:25) в пользу «Реала». Самыми результативными в составе победителей стали Фабьен Козьер (22 очка) и Руди Фернандес (15), «Химкам» 21 очко принес Алексей Швед.

«Химки» следующий матч Евролиги проведут 20 марта в Стамбуле против «Дарюшшафаки», «Реал» в тот же день примет на своей площадке «Милан».