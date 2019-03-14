Конец Европы. «Реал» оставил «Химки» без плей-офф
Проиграв в домашнем матче «Реалу» (75:100), подмосковные «Химки» потеряли почти все шансы на выход в
Проиграв в домашнем матче «Реалу» (75:100), подмосковные «Химки» потеряли почти все шансы на выход в
К одному из ключевых матчей, решавших судьбу подмосковного клуба в главном баскетбольном турнире Европы, «Химки» подошли с таким тяжелым грузом проблем, что даже витающий до сих пор на «Арене Мытищи» дух хоккейного «Атланта» не помог удержать его на своих плечах.
История встреч с испанскими клубами в этой Евролиге оптимистических ноток не добавляла. «Химки» до матча с мадридцами провели шесть встреч с командами с Пиреней. В сухом остатке — четыре поражения (от «Реала», «Барселоны» и дважды от «Басконии») и всего две победы (над дебютантом Евролиги «Гран Канарией»). Сегодняшняя неудача — пятое «испанское» поражение в сезоне.
Состав «Химок» сразу удивил: в стартовой пятерке вышли аж трое россиян — Швед, Зайцев, Зубков. Нетипичная картина для наших клубов, тем более в Евролиге, где никаких лимитов и ограничений нет.
Кстати, забавно, что лучшими еще в ноябрьском матче с «Реалом» стали Энтони Гилл (16 очков, 5 подборов, 2 передачи), Джордан Мики (12 очков, 10 подборов) и Ди Бост (8 очков, 6 передач). Ди Боста уже и след в Подмосковье остыл, Гилл и Мики — в длиннющем списке травмированных.
«Реал», не отягощенный тяжелыми мыслями о выходе в
Вообще, первая половина матча напомнила боксерский поединок из известного фильма про не очень успешного боксера и его
«Химки» довольно крепко держались на ногах в такой открытой нараспашку игре, занося в свой актив очки дальними и средними бросками, не промахиваясь со штрафной линии.
Но в середине второй четверти стало заметно, что химчане начинают выдыхаться. Держать чемпионский темп в течение всех 40 минут в этом сезоне удавалось лишь ЦСКА.
Одним из признаков этого стали неточные броски Шведа, который потух, хотя и боролся, понимая что иначе никак — без его «трех» шансов у «Химок» против действующего чемпиона Евролиги не будет вообще.
А «Реал» все сильнее раскручивал свою карусель — раскидывая мяч по периметру как карты из колоды и забивая невероятные трехочковые, которые в мадридской команде может положить кто угодно.
Первый нокдаун «Химки» получили под самый занавес второго
Включать разные режимы в последнее время в баскетболе становится модным трендом. В НБА режим супермена давно включили Джеймс Харден и Яннис Адетокунбо, пытается «режимить» Леброн Джеймс, чтобы вытащить таки «Лейкерс» в
Казалось, поймали в самом начале второй половины кураж подмосковные баскетболисты — шикарный данк Зайцева и очки Томаса зажгли слабый огонек надежды.
Но «Реал» сначала удержал отрыв, а затем начал его хладнокровно увеличивать. 20 очков после третьей четверти — против такой команды это, увы, приговор. Заключительная четверть стала формальностью. Рокки Бальбоа из «Химок» не получилось.
Да, впереди у «Химок» еще четыре матча и последний мизерный шанс заскочить в уходящий поезд
Календарь оставшихся матчей «Химок» в Евролиге
20 марта, среда — «Дарюшафака» (г)
22 марта, пятница — «Маккаби»
29 марта, пятница — ЦСКА (д)
5 апреля, пятница — «Барселона» (г).