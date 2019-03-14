Конец Европы. «Реал» оставил «Химки» без плей-офф

Источник: Спорт-Экспресс

К одному из ключевых матчей, решавших судьбу подмосковного клуба в главном баскетбольном турнире Европы, «Химки» подошли с таким тяжелым грузом проблем, что даже витающий до сих пор на «Арене Мытищи» дух хоккейного «Атланта» не помог удержать его на своих плечах.

История встреч с испанскими клубами в этой Евролиге оптимистических ноток не добавляла. «Химки» до матча с мадридцами провели шесть встреч с командами с Пиреней. В сухом остатке — четыре поражения (от «Реала», «Барселоны» и дважды от «Басконии») и всего две победы (над дебютантом Евролиги «Гран Канарией»). Сегодняшняя неудача — пятое «испанское» поражение в сезоне.

Российское начало «Химок» — удар по печени «Реала»

Состав «Химок» сразу удивил: в стартовой пятерке вышли аж трое россиян — Швед, Зайцев, Зубков. Нетипичная картина для наших клубов, тем более в Евролиге, где никаких лимитов и ограничений нет.

Кстати, забавно, что лучшими еще в ноябрьском матче с «Реалом» стали Энтони Гилл (16 очков, 5 подборов, 2 передачи), Джордан Мики (12 очков, 10 подборов) и Ди Бост (8 очков, 6 передач). Ди Боста уже и след в Подмосковье остыл, Гилл и Мики — в длиннющем списке травмированных.

«Реал», не отягощенный тяжелыми мыслями о выходе в плей-офф (он уже там, как и «Фенербахче» с ЦСКА), предложил «Химкам» открытый баскетбол и, похоже, просто играл в свое удовольствие.

Вообще, первая половина матча напомнила боксерский поединок из известного фильма про не очень успешного боксера и его соперника-суперчемпиона. По крайней мере, по плотности бросков-ударов и быстроте атак первые две четверти вызывали такие ассоциации. На «трехи» Шведа и Мони почти сразу и как будто специально мадридцы отвечали дальними попаданиями Кэррола и Руди Фернандеса, а на «двоечки» Томаса — сокрушительными данками Тавареша и проходами под кольцо Айона.

«Химки» довольно крепко держались на ногах в такой открытой нараспашку игре, занося в свой актив очки дальними и средними бросками, не промахиваясь со штрафной линии.

Но в середине второй четверти стало заметно, что химчане начинают выдыхаться. Держать чемпионский темп в течение всех 40 минут в этом сезоне удавалось лишь ЦСКА.

Одним из признаков этого стали неточные броски Шведа, который потух, хотя и боролся, понимая что иначе никак — без его «трех» шансов у «Химок» против действующего чемпиона Евролиги не будет вообще.

А «Реал» все сильнее раскручивал свою карусель — раскидывая мяч по периметру как карты из колоды и забивая невероятные трехочковые, которые в мадридской команде может положить кто угодно.

Первый нокдаун «Химки» получили под самый занавес второго раунда-четверти — аргентинский защитник Факундо Кампаццо сначала провел удар в печень Петру Губанову, а затем в быстрой контратаке отправил свою команду на перерыв с преимуществом в 13 очков.

Мадрид включил режим «галактикос»

Включать разные режимы в последнее время в баскетболе становится модным трендом. В НБА режим супермена давно включили Джеймс Харден и Яннис Адетокунбо, пытается «режимить» Леброн Джеймс, чтобы вытащить таки «Лейкерс» в плей-офф. «Реал» в Подмосковье включил режим «галактикос». Но не сразу, подразнив «Химки» ложной надеждой.

Казалось, поймали в самом начале второй половины кураж подмосковные баскетболисты — шикарный данк Зайцева и очки Томаса зажгли слабый огонек надежды.

Но «Реал» сначала удержал отрыв, а затем начал его хладнокровно увеличивать. 20 очков после третьей четверти — против такой команды это, увы, приговор. Заключительная четверть стала формальностью. Рокки Бальбоа из «Химок» не получилось.

Да, впереди у «Химок» еще четыре матча и последний мизерный шанс заскочить в уходящий поезд плей-офф Евролиги. Но реальнее теперь выглядит задача с двумя решениями: задача-минимум — выйти в финал лиги ВТБ, чтобы попасть в Евролигу на следующий сезон, задача-максимум — победить в финале, чтобы спасти сезон.