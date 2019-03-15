«Парма» прервал серию из 10 поражений в Лиге ВТБ, победив «Енисей»

Встреча, состоявшаяся в Перми, завершилась со счетом 92:88 (20:17, 17:19, 17:19, 21:20, 17:13). В составе «Пармы» самым результативным стал Эйгирдас Жукаускас, набравший 18 очков; дабл-дабл сделал Тре Маклин (12 очков + 10 подборов). У «Енисея» 25 очков набрал Диэнджело Харрисон.