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21:46 (мск), источник: Р-Спорт

«Парма» прервал серию из 10 поражений в Лиге ВТБ, победив «Енисей»

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Баскетболисты пермской «Пармы» в овертайме обыграли красноярский «Енисей» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Встреча, состоявшаяся в Перми, завершилась со счетом 92:88 (20:17, 17:19, 17:19, 21:20, 17:13). В составе «Пармы» самым результативным стал Эйгирдас Жукаускас, набравший 18 очков; дабл-дабл сделал Тре Маклин (12 очков + 10 подборов). У «Енисея» 25 очков набрал Диэнджело Харрисон.

«Парма» прервала серию из десяти поражений в Единой лиге ВТБ.

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