Баскетболисты ЦСКА проиграли «Панатинаикосу» в матче Евролиги
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты московского ЦСКА уступили греческому «Панатинаикосу» в домашнем матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты московского ЦСКА уступили греческому «Панатинаикосу» в домашнем матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 78:77 (18:20, 17:21, 23:18, 20:18) в пользу греческой команды. Самым результативным в составе «Панатинаикоса» стал Дешон Томас, на счету которого 12 очков. У армейцев 23 очка набрал Серхио Родригес.
ЦСКА потерпел шестое поражение в 26 матчах и в следующем туре 19 марта сыграет в гостях с турецким «Анадолу Эфес».