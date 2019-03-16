Баскетболисты ЦСКА проиграли «Панатинаикосу» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 78:77 (18:20, 17:21, 23:18, 20:18) в пользу греческой команды. Самым результативным в составе «Панатинаикоса» стал Дешон Томас, на счету которого 12 очков. У армейцев 23 очка набрал Серхио Родригес.