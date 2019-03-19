ЦСКА обыграл турецкий «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками матча стали центровой «Анадолу Эфес» Брайант Данстон и защитник ЦСКА Кори Хиггинс. У обоих в активе по 19 очков.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав 21 победу при шести поражениях. «Анадолу Эфес» занимает четвертое место, в активе турецкого клуба 17 побед при 10 поражениях.