ЦСКА обыграл турецкий «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги
ТАСС, 19 марта. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфес» со счетом 80:78 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 19 марта. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфес» со счетом 80:78 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самыми результативными игроками матча стали центровой «Анадолу Эфес» Брайант Данстон и защитник ЦСКА Кори Хиггинс. У обоих в активе по 19 очков.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав 21 победу при шести поражениях. «Анадолу Эфес» занимает четвертое место, в активе турецкого клуба 17 побед при 10 поражениях.
Следующую встречу ЦСКА проведет 21 марта в Москве против турецкого «Фенербахче», лидирующего в таблице Евролиги.