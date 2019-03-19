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19 марта, источник: ТАСС

УНИКС проиграл «Валенсии» в первом матче полуфинала баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 19 марта. Казанский УНИКС проиграл испанской «Валенсии» со счетом 64:69 в первом матче полуфинала баскетбольного Еврокубка. Встреча прошла в Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Эрик Макколлум, в его активе 16 очков.

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В серии до двух побед счет стал 1−0 в пользу «Валенсии». Следующий матч пройдет 22 марта в Казани.

Еврокубок — второй по престижности клубный турнир Европы. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.

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