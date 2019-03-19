УНИКС проиграл «Валенсии» в первом матче полуфинала баскетбольного Еврокубка

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Эрик Макколлум, в его активе 16 очков.

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В серии до двух побед счет стал 1−0 в пользу «Валенсии». Следующий матч пройдет 22 марта в Казани.