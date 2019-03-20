«Химки» проиграли пятый матч подряд в Евролиге

Встреча, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась со счетом 91:85 (17:23, 31:23, 15:19, 28:20). В составе хозяев Майкл Эрик сделал дабл-дабл (22 очка и 15 подборов), у проигравших самым результативным стал Алексей Швед (31 очко), 22 балла в активе Джордана Мики.