«Химки» проиграли пятый матч подряд в Евролиге
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Подмосковные «Химки» потерпели поражение от турецкой «Дарюшшафаки» в матче 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Подмосковные «Химки» потерпели поражение от турецкой «Дарюшшафаки» в матче 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Встреча, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась со счетом 91:85 (17:23, 31:23, 15:19, 28:20). В составе хозяев Майкл Эрик сделал
«Химки», проигравшие пятый матч подряд в Евролиге, 22 марта примут