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20 марта, источник: Р-Спорт

«Химки» проиграли пятый матч подряд в Евролиге

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Подмосковные «Химки» потерпели поражение от турецкой «Дарюшшафаки» в матче 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась со счетом 91:85 (17:23, 31:23, 15:19, 28:20). В составе хозяев Майкл Эрик сделал дабл-дабл (22 очка и 15 подборов), у проигравших самым результативным стал Алексей Швед (31 очко), 22 балла в активе Джордана Мики.

«Химки», проигравшие пятый матч подряд в Евролиге, 22 марта примут тель-авивский «Маккаби». Российская команда потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

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