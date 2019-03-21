Доход Евролиги и команд-участниц в сезоне-2025/26 может превысить $1 млрд
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Суммарный доход баскетбольной Евролиги и
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Суммарный доход баскетбольной Евролиги и
Подобный прогноз на семь лет Forbes сделал исходя из того, что в чемпионате будут играть 16 команд, а аналогичный суммарный доход в сезоне-2018/19 составит 511 миллионов долларов.
Сообщается, что европейские баскетбольные клубы редко получают реальную прибыль, но некоторые достигают уровня безубыточности.