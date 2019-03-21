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15:39 (мск), источник: Р-Спорт

Доход Евролиги и команд-участниц в сезоне-2025/26 может превысить $1 млрд

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Суммарный доход баскетбольной Евролиги и команд-участниц в сезоне-2025/26 может составить 1,1 миллиарда долларов, сообщает портал Eurohoops со ссылкой на журнал Forbes.

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Источник: Р-Спорт

Подобный прогноз на семь лет Forbes сделал исходя из того, что в чемпионате будут играть 16 команд, а аналогичный суммарный доход в сезоне-2018/19 составит 511 миллионов долларов.

Сообщается, что европейские баскетбольные клубы редко получают реальную прибыль, но некоторые достигают уровня безубыточности.

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