ЦСКА обыграл «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал форвард «Фенербахче» Никола Калинич, в его активе 17 очков. В составе армейцев больше всех очков набрал форвард Уилл Клайберн (16).

В турнирной таблице Евролиги ЦСКА занимает второе место, одержав в 27 матчах 22 победы, «Фенербахче» с 23 победами идет первым. Обе команды ранее обеспечили себе участие в плей-офф турнира.