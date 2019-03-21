ЦСКА обыграл «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким «Фенербахче» со счетом 70:68 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким «Фенербахче» со счетом 70:68 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Фенербахче» Никола Калинич, в его активе 17 очков. В составе армейцев больше всех очков набрал форвард Уилл Клайберн (16).
В турнирной таблице Евролиги ЦСКА занимает второе место, одержав в 27 матчах 22 победы, «Фенербахче» с 23 победами идет первым. Обе команды ранее обеспечили себе участие в
В следующем туре ЦСКА 29 марта в гостях сыграет с подмосковными «Химками», «Фенербахче» 28 марта примет израильский «Маккаби».