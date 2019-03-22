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18:41 (мск), источник: Р-Спорт

Евролига выступила с заявлением после угроз фанатов Клайберну

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Евролига сделала официальное заявление относительно угроз фанатов в адрес американского баскетболиста московского ЦСКА Уилльяма Клайберна.

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Источник: Р-Спорт

Ранее в пятницу Клайберн в своем микроблоге в Twitter опубликовал несколько сообщений, в которых неизвестные угрожали убить его в ближайшие три дня.

Текст заявления Евролиги опубликован на сайте ЦСКА.

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«Евролига и все клубы-участники турнира осуждают все неуважительные и угрожающие комментарии по отношению к любому члену баскетбольной семьи или другому индивидууму. Вышеупомянутые сообщения не олицетворяют Евролигу, клубы и их болельщиков. Евролига и участвующие в ней клубы считают наш спорт уникальным средством, которое объединяет болельщиков, разделяющих одну страсть. Потому мы всегда поддерживаем позитивные и уважительные разговоры в самых разных обстоятельствах», — говорится в заявлении.

«Евролига придерживается политики нетерпимости по отношению к подобному поведению и уже известила об инциденте различные платформы социальных сетей. Личности или личностям, разместившим указанные комментарии, будет запрещен доступ на любые матчи Евролиги и Кубка Европы. Евролига поддерживает любые действия Уилла Клайберна и его семьи, которые они считают необходимыми принять для разрешения инцидента», — отмечается в заявлении.

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