Евролига выступила с заявлением после угроз фанатов Клайберну

Источник: Р-Спорт

Ранее в пятницу Клайберн в своем микроблоге в Twitter опубликовал несколько сообщений, в которых неизвестные угрожали убить его в ближайшие три дня.

Текст заявления Евролиги опубликован на сайте ЦСКА.

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«Евролига и все клубы-участники турнира осуждают все неуважительные и угрожающие комментарии по отношению к любому члену баскетбольной семьи или другому индивидууму. Вышеупомянутые сообщения не олицетворяют Евролигу, клубы и их болельщиков. Евролига и участвующие в ней клубы считают наш спорт уникальным средством, которое объединяет болельщиков, разделяющих одну страсть. Потому мы всегда поддерживаем позитивные и уважительные разговоры в самых разных обстоятельствах», — говорится в заявлении.