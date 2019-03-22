Евролига выступила с заявлением после угроз фанатов Клайберну
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Евролига сделала официальное заявление относительно угроз фанатов в адрес американского баскетболиста московского ЦСКА Уилльяма Клайберна.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Евролига сделала официальное заявление относительно угроз фанатов в адрес американского баскетболиста московского ЦСКА Уилльяма Клайберна.
Ранее в пятницу Клайберн в своем микроблоге в Twitter опубликовал несколько сообщений, в которых неизвестные угрожали убить его в ближайшие три дня.
Текст заявления Евролиги опубликован на сайте ЦСКА.
«Евролига и все
«Евролига придерживается политики нетерпимости по отношению к подобному поведению и уже известила об инциденте различные платформы социальных сетей. Личности или личностям, разместившим указанные комментарии, будет запрещен доступ на любые матчи Евролиги и Кубка Европы. Евролига поддерживает любые действия Уилла Клайберна и его семьи, которые они считают необходимыми принять для разрешения инцидента», — отмечается в заявлении.