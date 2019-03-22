УНИКС не смог выйти в финал Еврокубка, проиграв «Валенсии»
ТАСС, 22 марта. Казанский баскетбольный клуб УНИКС уступил испанской «Валенсии» со счетом 73:79 во втором матче полуфинала Еврокубка и покинул турнир. Встреча прошла в Казани.
ТАСС, 22 марта. Казанский баскетбольный клуб УНИКС уступил испанской «Валенсии» со счетом 73:79 во втором матче полуфинала Еврокубка и покинул турнир. Встреча прошла в Казани.
Самыми результативными игроками матча стали защитники «Валенсии» Мэтт Томас и Сэм ван Россом, набравшие по 15 очков. В составе российского клуба больше всех очков набрал защитник Эррик Макколлум (13).
Первый матч серии до двух побед завершился победой «Валенсии» со счетом 69:64.
В финале Еврокубка «Валенсия» встретится с победителем противостояния немецкой «Альбы» и «Андорры». Матчи финальной серии до двух побед пройдут 9, 12 и 15 апреля.
Еврокубок — второй по престижности клубный турнир Европы. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.