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22:40 (мск), источник: ТАСС

«Химки» проиграли «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

МЫТЫЩИ /Московская область/, 22 марта. /ТАСС/. Подмосковный клуб «Химки» уступил израильскому «Маккаби» со счетом 71:76 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками встречи стали защитник «Маккаби» Майкл Ролл и защитник «Химок» Алексей Швед, набравшие по 17 очков.

«Химки» потерпели шестое поражение подряд в Евролиге и занимают 13-е место в турнирной таблице, одержав девять побед при 19 поражениях. «Маккаби» занимает 11-е место, в активе израильского клуба 13 побед при 15 поражениях.

«Химки» ранее потеряли шансы на выход в плей-офф Евролиги. Следующую встречу подмосковная команда проведут дома против московского ЦСКА 29 марта.

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