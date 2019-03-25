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25 марта, источник: Tribuna.com Беларусь

Пятеро белорусских судей ФИБА подали в суд на генсека БФБ Маринину

В Беларуси пятеро из девяти судей-международников дисквалифицированы, сообщает «Белорусский партизан».

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Рефери отстранили от обслуживания матчей национального и международного уровня еще семь месяцев назад, но Белорусская федерация баскетбола не предоставила ни одного документа, подтверждающего дисквалификацию.

Пятеро из девяти рефери ФИБА Александр Сырица, Дмитрий Юганюк, Юрий Игнатьев, Ксения Романюк и Евгений Марукович подали в суд Центрального района Минска иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком выступает исполнительный директор-генеральный секретарь БФБ Анастасия Маринина, которая, по словам истцов, распространила не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.

«На мой запрос: дисквалифицирован ли я? — Маринина отвечает: нет, не дисквалифицирован, а в международную спортивную организацию шлет письмо за своей подписью и печатью, что я дисквалифицирован. Мне говорит одно, другим противоположное.

Нас обвиняют в том, что мы саботировали чемпионат. Но не могут документально подтвердить ни одного факта отказа хотя бы от одной игры. Я лично спрашивал у Петра Ивашкова, председателя Республиканской коллегии судей: Петр Леонидович, почему я не сужу? Почему меня, действующего судью-международника, который больше всего игр судил в течение нескольких сезонов, вы не назначаете на матчи?

Он отвечает: я не знаю. А Маринина при этом скажет: обращайтесь к Ивашкову. Когда я спрашиваю у Ивашкова: у вас есть ко мне претензии, я вас где-то подвел, отказался судить? — он отвечает: у меня нет претензий.

Мне назначение на игры не приходит, моим отстраненным коллегам — не приходит, но когда министерство спорта запрашивает у Белорусской федерации баскетбола: почему эти люди не судят? Из федерации отвечают: они не подтверждают назначение, они отказываются. Мы назначение высылаем, а они отказываются, — сказал судья ФИБА Евгений Марукович.

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