Минские «Цмокi» проиграли «Локомотиву-Кубани» в матче в Единой лиге ВТБ
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 17-е поражение в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 17-е поражение в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем домашнем поединке подопечные Ростислава Вергуна с первых минут уступили инициативу гостям из краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», проиграв первую четверть с разницей в 15 очков — 14:29. В дальнейшем гости уверенно наращивали свое преимущество и победили со счетом — 97:66 (29:14, 20:16, 29:15, 19:21). Самым результативным в составе минчан стал Владимир Михайлович, набравший 18 очков.
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