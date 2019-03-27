Минские «Цмокi» проиграли «Локомотиву-Кубани» в матче в Единой лиге ВТБ

В сегодняшнем домашнем поединке подопечные Ростислава Вергуна с первых минут уступили инициативу гостям из краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», проиграв первую четверть с разницей в 15 очков — 14:29. В дальнейшем гости уверенно наращивали свое преимущество и победили со счетом — 97:66 (29:14, 20:16, 29:15, 19:21). Самым результативным в составе минчан стал Владимир Михайлович, набравший 18 очков.

В 20 проведенных встречах «банковского» турнира чемпионы Беларуси одержали всего 3 виктории. Они по-прежнему занимают последнее, 14-е место в турнирной таблице.

Свой следующий матч «Цмокi» проведут 30 марта в Санкт-Петербурге против местного «Зенита», который находится на 5-м месте, одержав 13 побед в 20 проведенных встречах. Лидирует московский ЦСКА, у которого 19 выигрышей в 22 матчах.