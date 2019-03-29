ЦСКА победил «Химки» в матче баскетбольной Евролиги
МЫТИЩИ /Московская область/, 29 марта. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные «Химки» со счетом 80:72 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
МЫТИЩИ /Московская область/, 29 марта. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные «Химки» со счетом 80:72 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, в активе которого 17 очков.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 23 победы при шести поражениях, ранее московский клуб гарантировал себе выход в
В заключительном матче регулярного чемпионата 4 апреля ЦСКА дома встретится с испанской «Басконией», «Химки» днем позднее на выезде сыграют с испанской «Барселоной».