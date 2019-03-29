ЦСКА победил «Химки» в матче баскетбольной Евролиги

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 23 победы при шести поражениях, ранее московский клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Химки» идут на 13-й строчке, подмосковный клуб одержал девять побед при 20 поражениях. Ранее подопечные Римаса Куртинайтиса потеряли шансы на выход в плей-офф Евролиги.