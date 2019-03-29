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22:11 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Химки» в матче баскетбольной Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 29 марта. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные «Химки» со счетом 80:72 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, в активе которого 17 очков.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 23 победы при шести поражениях, ранее московский клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Химки» идут на 13-й строчке, подмосковный клуб одержал девять побед при 20 поражениях. Ранее подопечные Римаса Куртинайтиса потеряли шансы на выход в плей-офф Евролиги.

В заключительном матче регулярного чемпионата 4 апреля ЦСКА дома встретится с испанской «Басконией», «Химки» днем позднее на выезде сыграют с испанской «Барселоной».

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