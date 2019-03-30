«Жальгирис» на выезде переиграл «Олимпиакос» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в пятницу в Пирее, завершилась со счетом 72:68 (16:18, 18:20, 14:13, 24:17) в пользу гостей. У победителей самым результативным стал Аарон Уайт, набравший 14 очков, в составе хозяев — Брианте Уэбер (26 очков), а Никола Милутинов оформил дабл-дабл (18 очков + 12 подборов).

В других матчах дня турецкий «Анадолу Эфес» обыграл на выезде испанскую «Басконию» со счетом 102:92 (30:26, 18:27, 26:14, 28:25), а другая турецкая команда «Дарюшшафака» дома победила мюнхенскую «Баварию» — 92:87 (14:27, 30:23, 21:17, 27:20).

«Жальгирис» одержал пятую победу подряд и перед последним туром поднялся на восьмую строчку в таблице Евролиги, которая дает право выступить в плей-офф. «Олимпиакос» идет на 11-м месте.