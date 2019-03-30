Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
29.03
Жирона1
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
29.03
Ренн0
Лион1
Футбол. Зарубежный
29.03
Хоффенхайм4
Байер1
Футбол. Зарубежный
29.03
Кьево0
Кальяри3
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
29.03
АвангардОТ4
Салават Юлаев3
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
29.03
Крылья Советов0
Арсенал Т1
Футбол. Премьер-лига
11:30
Енисей
Рубин
Футбол. Первый дивизион
12:00
Зенит-2
Ротор
Футбол. Первый дивизион
12:00
Тюмень
Томь
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Чертаново
Все события
Фоторепортажи
20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
8Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ
01:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Жальгирис» на выезде переиграл «Олимпиакос» в матче Евролиги

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Баскетболисты литовского «Жальгириса» переиграли на выезде греческий «Олимпиакос» в матче предпоследнего тура регулярного чемпионата Евролиги.

Наверх

Встреча, прошедшая в пятницу в Пирее, завершилась со счетом 72:68 (16:18, 18:20, 14:13, 24:17) в пользу гостей. У победителей самым результативным стал Аарон Уайт, набравший 14 очков, в составе хозяев — Брианте Уэбер (26 очков), а Никола Милутинов оформил дабл-дабл (18 очков + 12 подборов).

В других матчах дня турецкий «Анадолу Эфес» обыграл на выезде испанскую «Басконию» со счетом 102:92 (30:26, 18:27, 26:14, 28:25), а другая турецкая команда «Дарюшшафака» дома победила мюнхенскую «Баварию» — 92:87 (14:27, 30:23, 21:17, 27:20).

«Жальгирис» одержал пятую победу подряд и перед последним туром поднялся на восьмую строчку в таблице Евролиги, которая дает право выступить в плей-офф. «Олимпиакос» идет на 11-м месте.

Перед 30-м туром выход в плей-офф обеспечили себе «Фенербахче» (24 победы), ЦСКА (23), мадридский «Реал» (22), «Анадолу Эфес» (19) и «Барселона» (17).

 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Панарин рассказал, чем россияне отличаются от американцев
Шопинг на €500 млн: кого купит «Реал»
Четырьмя матчами продолжится 21-й тур чемпионата России
Сенсационные финалисты Востока выдали мощное шоу в первом матче
Форвард «Зенита» назвал ошибкой свой переезд в Россию
Месси: Жаль, что Роналду уже не в «Реале»
Решение Божовича лишило «Крылья» очков в матче с «Арсеналом»
Без шансов на титул: Усик заставил Лебедева уйти из бокса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь