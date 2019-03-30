Минские «Цмокi» уступили «Зениту» в матче в Единой лиге ВТБ

Первая половина игры в Санкт-Петербурге прошла при полном преимуществе хозяев, которые ушли на большой перерыв с перевесом в 16 очков.

В третьей четверти минчане сумели перехватить инициативу и сократили разрыв, но догнать соперников так и не смогли, «Зенит» победил со счетом 84:72 (27:13 24:22, 15:20, 18:17). Самым результативным в составе гостей стал Зисис Сарикопулос, набпавший 17 очков.

В 21 встрече «банковского» турнира чемпионы Беларуси одержали всего 3 виктории и они по-прежнему занимают последнее, 14-е место в турнирной таблице.

Свой следующий матч «Цмокi» проведут 4 апреля в Красноярске против местного «Енисея», который находится на 11-м месте, одержав 6 побед в 20 проведенных встречах. Лидирует московский ЦСКА, у которого 19 выигрышей в 22 матчах.