«Енисей» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась победой «Енисея» со счетом 92:88 (21:19, 25:21, 19:21, 27:27). Самым результативным в составе «Енисея» стал Д’Анджело Харрисон, в активе которого 27 очков и 8 подборов. У нижегородской команды 27 очков и 8 передач записал на свой счет Кендрик Перри, еще 20 очков набросал Владимир Драгичевич.