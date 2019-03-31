«Енисей» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Баскетболисты красноярского «Енисея» на своей площадке нанесли поражение «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Баскетболисты красноярского «Енисея» на своей площадке нанесли поражение «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась победой «Енисея» со счетом 92:88 (21:19, 25:21, 19:21, 27:27). Самым результативным в составе «Енисея» стал Д’Анджело Харрисон, в активе которого 27 очков и 8 подборов. У нижегородской команды 27 очков и 8 передач записал на свой счет Кендрик Перри, еще 20 очков набросал Владимир Драгичевич.
«Енисей» одержал первую победу после пяти поражений подряд.
«Нижний Новгород» занимает седьмое место в турнирной таблице, красноярская команда идет 11-й.