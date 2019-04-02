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14:19 (мск), источник: ТАСС

Российский баскетболист Баландин дисквалифицирован на 4 года за допинг

ТАСС, 2 апреля. Российская федерация баскетбола (РФБ) дисквалифицировала тяжелого форварда саратовского «Автодора» Романа Баландина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Дисквалификация 21-летнего баскетболиста отсчитывается с 19 мая 2017 года.

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Баландин перешел в «Автодор» в 2015 году.

Форвард был заявлен за команду Единой молодежной лиги ВТБ «Автодор-2», в 2017 году он был выбран для участия в Матче молодых звезд против команды Ассоциации студенческого баскетбола в Сочи.

В том матче он стал лучшим снайпером сборной молодежной лиги, набрав восемь очков. В основной команде «Автодора» он дебютировал в декабре 2016 года в игре против подмосковных «Химок» (70:102), где не отметился результативными действиями, всего за основную команду он провел два матча.

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