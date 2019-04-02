Возглавляющий «Альбу» Ренесес признан тренером года в Кубке Европы
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Главный тренер немецкого баскетбольного клуба «Альба» Айто Гарсия Ренесес признан тренером года в Кубке Европы сезона-2018/19.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Главный тренер немецкого баскетбольного клуба «Альба» Айто Гарсия Ренесес признан тренером года в Кубке Европы сезона-2018/19.
В текущем сезоне под руководством Ренесеса «Альба» дошла до финала Кубка Европы, где встретится с испанской «Валенсией». Матчи финальной серии до двух побед пройдут 9 и 12 апреля, а также 15 апреля (в случае необходимости).
Ренесес возглавил «Альбу» в 2017 году.