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14:54 (мск), источник: Р-Спорт

Возглавляющий «Альбу» Ренесес признан тренером года в Кубке Европы

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Главный тренер немецкого баскетбольного клуба «Альба» Айто Гарсия Ренесес признан тренером года в Кубке Европы сезона-2018/19.

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В текущем сезоне под руководством Ренесеса «Альба» дошла до финала Кубка Европы, где встретится с испанской «Валенсией». Матчи финальной серии до двух побед пройдут 9 и 12 апреля, а также 15 апреля (в случае необходимости).

Ренесес возглавил «Альбу» в 2017 году.

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