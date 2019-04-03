Баскетболист Баландин был дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония

Во вторник на сайте РУСАДА появилась информация о том, что Российская федерация баскетбола дисквалифицировала игрока саратовского «Автодора» Баландина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация 21-летнего баскетболиста отсчитывается с 19 мая 2017 года.

Баландин перешел в «Автодор» в 2015 году. Форвард был заявлен за команду Единой молодежной лиги ВТБ «Автодор-2», в 2017 году он был выбран для участия в Матче молодых звезд против команды Ассоциации студенческого баскетбола в Сочи. В том матче он стал лучшим снайпером сборной молодежной лиги, набрав восемь очков. В основной команде «Автодора» он дебютировал в декабре 2016 года в игре против подмосковных «Химок» (70:102), где не отметился результативными действиями, всего за основную команду он провел два матча.