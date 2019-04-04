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18:04 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» уступили «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 19-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, уступив в гостях красноярскому «Енисею», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Если минчане уже потеряли шансы пробиться в плей-офф, то их сегодняшние соперники еще могут пробиться в восьмерку, которая продолжит борьбу за награды. Поэтому баскетболисты «Енисея» были настроены только на победу и в итоге добились своего — 80:68 (14:14, 22:15, 21:16, 23:23).

В 22 матчах «банковского» турнира минские «драконы» одержали всего три виктории и прочно обосновались на последнем, 14-м месте в турнирной таблице.

Свой следующий матч «Цмокi» проведут 11 апреля в минском Дворце спорта против одного из фаворитов — подмосковного клуба «Химки». Это будет последняя домашняя игра команды Ростислава Вергуна в нынешнем сезоне. Заключительные встречи чемпионы проведут на выезде: 14 апреля с рижским ВЭФ, 21 апреля с польской «Зеленой Гурой», 28 апреля с «Нижним Новгородом».

Сейчас турнирную таблицу возглавляет московский ЦСКА, у которого 19 выигрышей в 23 матчах, казанский УНИКС имеет в своем активе 17 викторий (21 матч), у «Химок» 16 выигрышей (21). По 14 раз побеждали краснодарский «Локомотив-Кубань», питерский «Зенит» и казахстанская «Астана».

После финиша регулярного сезона восемь лучших клубов выйдут в четвертьфинал. Все серии плей-офф будут длиться до трех побед одной из команд.

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