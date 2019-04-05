«Жальгирис» обыграл «Реал» и вышел в плей-офф Евролиги

Встреча, прошедшая в четверг в Мадриде, завершилась со счетом 93:86 (25:27, 21:10, 20:23, 27:26). В составе победителей дабл-дабл оформил Брэндон Дэвис (27 очков, 10 подборов). У хозяев 22 очка набрал Уолтер Таварес. Благодаря победе в заключительном туре «Жальгирис» вышел в плей-офф Евролиги.

Также в эту стадию турнира в четверг вышли испанская «Баскония» и греческий «Панатинаикос», победивший на домашней площадке черногорскую «Будучность» — 87:67. В другом матче тура турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над итальянским «Миланом» — 101:95.