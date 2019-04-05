Калатес стал первым игроком за 12 лет, оформившим трипл-дабл в Евролиге
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Баскетболист греческого «Панатинаикоса» Ник Калатес стал первым игроком за 12 лет, оформившим
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Баскетболист греческого «Панатинаикоса» Ник Калатес стал первым игроком за 12 лет, оформившим
В четверг «Панатинаикос» обыграл черногорскую «Будучность» со счетом 87:67. Калатес за встречу набрал 11 очков, отдал 18 передач и сделал 12 подборов.
Первым, кто оформил
Для меня большая честь присоединиться в Вуйчичу, если учесть его статус легенды, уровень, которого он достиг. Я знаю, что я добился многого за последние пару лет. Я рад такому достижению, но приятней осознавать, что мы вышли в
плей-офф.
Благодаря победе над «Будучностью» «Панатинаикос» пробился в ¼ финала