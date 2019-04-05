Калатес стал первым игроком за 12 лет, оформившим трипл-дабл в Евролиге

Для меня большая честь присоединиться в Вуйчичу, если учесть его статус легенды, уровень, которого он достиг. Я знаю, что я добился многого за последние пару лет. Я рад такому достижению, но приятней осознавать, что мы вышли в плей-офф.

Ник Калатес баскетболист «Панатинаикоса»