«Химки» проиграли «Барселоне» в последнем матче регулярного чемпионата Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками встречи у «Химок» стали разыгрывающий Чарльз Дженкинс и форвард Сергей Моня, набравшие по 13 очков. У хозяев лучшим стал центровой Пьер Ориола (14).

«Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице и не вышли в плей-офф, подмосковный клуб одержал девять побед при 21 поражении. «Барселона» с 18 победами заняла пятое место и сыграет в четвертьфинале с турецким клубом «Анадолу Эфес».