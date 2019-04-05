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5 апреля, источник: ТАСС

«Химки» проиграли «Барселоне» в последнем матче регулярного чемпионата Евролиги

ТАСС, 5 апреля. Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили испанской «Барселоне» со счетом 74:83 в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Барселоне.

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Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками встречи у «Химок» стали разыгрывающий Чарльз Дженкинс и форвард Сергей Моня, набравшие по 13 очков. У хозяев лучшим стал центровой Пьер Ориола (14).

«Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице и не вышли в плей-офф, подмосковный клуб одержал девять побед при 21 поражении. «Барселона» с 18 победами заняла пятое место и сыграет в четвертьфинале с турецким клубом «Анадолу Эфес».

В остальных четвертьфинальных парах между собой сыграют турецкий «Фенербахче» и литовский «Жальгирис», российский ЦСКА и испанская «Баскония», а также испанский «Реал» и греческий «Панатинаикос».

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