ЦСКА вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги, а «Химки» не повторили прошлогодний успех
ТАСС, 6 апреля. Завершился регулярный сезон Евролиги, по итогам которого один из двух российских клубов вышел в
ТАСС, 6 апреля. Завершился регулярный сезон Евролиги, по итогам которого один из двух российских клубов вышел в
Подмосковные «Химки» регулярный чемпионат провалили, не выполнив поставленную задачу по выходу в
ЦСКА завершил регулярный чемпионат днем ранее, в Москве одержав победу над «Басконией» — 82:79. С этой же командой армейцы поспорят за выход в «Финал четырех». Стоит отметить, что в первой игре между командами победу одержали испанцы — 76:73. Именно поэтому так легко в
Команда Димитриса Итудиса прошла регулярный чемпионат Евролиги уверенно и к
«Главное, чтобы к
ЦСКА начнет серию ¼ финала
В начале сезона подмосковный клуб всерьез рассчитывал повторить результат прошлого года и выйти в
Также произошла отставка тренера — литовец Римас Куртинайтис, уже тренировавший «Химки» в с 2011 по 2016 годы и становившийся с ними двукратным победителем Кубка Европы, сменил грека Георгиоса Барцокаса.
В аренду у «Олимпиакоса» был взят форвард Яннис Тимма, однако латыш имел возможность играть только в матчах Единой лиги ВТБ. Перемены произошли слишком поздно, подмосковный клуб теперь сосредоточен на внутреннем первенстве и путевке в Евролигу на следующий сезон.
«Финал четырех» пройдет в испанской Витории с 17 по 19 мая.
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