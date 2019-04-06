ЦСКА вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги, а «Химки» не повторили прошлогодний успех

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Подмосковные «Химки» регулярный чемпионат провалили, не выполнив поставленную задачу по выходу в плей-офф — команда заняла 13-е место, одержав лишь девять побед в 30 матчах. Победителем первого этапа стал турецкий «Фенербахче», потерпевший лишь пять поражений.

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ЦСКА завершил регулярный чемпионат днем ранее, в Москве одержав победу над «Басконией» — 82:79. С этой же командой армейцы поспорят за выход в «Финал четырех». Стоит отметить, что в первой игре между командами победу одержали испанцы — 76:73. Именно поэтому так легко в плей-офф армейцам не будет.

Команда Димитриса Итудиса прошла регулярный чемпионат Евролиги уверенно и к плей-офф набрала хорошую форму. По словам президента клуба Андрея Ватутина, проблем с мотивацией в решающей стадии у игроков не будет.

«Главное, чтобы к плей-офф мы подошли без травм, а с мотивацией проблем не будет, думаю», — сказал Ватутин в бесед с корреспондентом ТАСС.

ЦСКА начнет серию ¼ финала плей-офф дома, в случае равного счета пятая игра пройдет в Москве.

«Химки» задачу не выполнили

В начале сезона подмосковный клуб всерьез рассчитывал повторить результат прошлого года и выйти в плей-офф Евролиги. Но реальность оказалось иной. По ходу сезона получил травму лидер команды Алексей Швед, без него подмосковный клуб оказался неконкурентоспособным.

Также произошла отставка тренера — литовец Римас Куртинайтис, уже тренировавший «Химки» в с 2011 по 2016 годы и становившийся с ними двукратным победителем Кубка Европы, сменил грека Георгиоса Барцокаса.

В аренду у «Олимпиакоса» был взят форвард Яннис Тимма, однако латыш имел возможность играть только в матчах Единой лиги ВТБ. Перемены произошли слишком поздно, подмосковный клуб теперь сосредоточен на внутреннем первенстве и путевке в Евролигу на следующий сезон.

Что касается других пар плей-офф, то «Фенербахче» сыграет с «Жильгирисом». «Барселона» встретится с турецким «Эфесом», а другой испанский клуб, «Реал» проведет четвертьфинальную серию против греческого «Панатинаикоса».

«Финал четырех» пройдет в испанской Витории с 17 по 19 мая.

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