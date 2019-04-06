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13:43 (мск), источник: Р-Спорт

Иван Стребков выбыл до конца сезона из-за травмы

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Иван Стребков пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона из-за травмы, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

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Стребков в ближайшее время перенесет операцию на спине. На восстановление 27-летнему баскетболисту потребуется около четырех месяцев.

В нынешнем сезоне Стребков в среднем за игру в Единой лиге ВТБ набирал 12,4 очка, делал 4,9 передачи и 2,5 подбора.

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