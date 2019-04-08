Евролига и профсоюз игроков договорились по календарю на следующий сезон

Согласно договоренности, новый сезон Евролиги стартует 3 октября, на неделю раньше обычного, а матчи заключительного, 34-го тура регулярного чемпионата состоятся 9 и 10 апреля. Игры плей-офф пройдут с 21 апреля по 6 мая, «Финал четырех» запланирован на 21—24 мая .

Число недель, в которые пройдут по два тура «регулярки», сократится с девяти до семи.

В сообщении также говорится, что стороны продолжат переговоры по широкому кругу тем с целью заключения коллективного договора, который позволил бы регулировать отношения между лигой, клубами и игроками.