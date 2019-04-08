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22:17 (мск), источник: Р-Спорт

«Химки» обыграли «Зелену-Гуру» в юбилейном для Мони и Шведа матче за клуб

ХИМКИ (Московская область), 8 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли польскую «Зелену-Гуру» и продлили до пяти матчей серию побед в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, состоявшаяся в Химках, завершилась со счетом 100:80 (21:21, 29:15, 31:11, 19:33). Самыми результативными в составе победителей стали Янис Тимма (20 очков) и Малкольм Томас (16), польскому клубу 15 очков принес Гейб Дево.

Матч против «Зелены-Гуры» стал 500-м в составе «Химок» для капитана команды Сергея Мони и 200-м — для защитника Алексея Шведа.

Швед установил новый личный рекорд по передачам в матчах Лиги ВТБ — 15.

«Химки» следующий матч в Единой лиге ВТБ проведут в четверг на выезде против белорусского клуба «Цмоки-Минск», «Зелена Гура» примет этого же соперника 21 апреля.

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