«Химки» обыграли «Зелену-Гуру» в юбилейном для Мони и Шведа матче за клуб

Источник: Р-Спорт

Встреча, состоявшаяся в Химках, завершилась со счетом 100:80 (21:21, 29:15, 31:11, 19:33). Самыми результативными в составе победителей стали Янис Тимма (20 очков) и Малкольм Томас (16), польскому клубу 15 очков принес Гейб Дево.

Матч против «Зелены-Гуры» стал 500-м в составе «Химок» для капитана команды Сергея Мони и 200-м — для защитника Алексея Шведа.

Швед установил новый личный рекорд по передачам в матчах Лиги ВТБ — 15.