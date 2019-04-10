Оренбургская «Надежда» стала обладателем Кубка Европы
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Баскетболистки оренбургской «Надежды» обыграли французский «Монпелье» в ответном матче финала Кубка Европы и по сумме двух встреч стали победительницами турнира.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Баскетболистки оренбургской «Надежды» обыграли французский «Монпелье» в ответном матче финала Кубка Европы и по сумме двух встреч стали победительницами турнира.
Первая встреча команд завершилась со счетом 75:71 в пользу «Монпелье». В ответном матче, который состоялся в среду во Франции, победу одержала «Надежда» — 75:57 (18:16, 17:11, 19:12, 21:18). В составе российского клуба
«Надежда» впервые в истории стала победителем Кубка Европы.