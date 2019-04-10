Оренбургская «Надежда» стала обладателем Кубка Европы

Первая встреча команд завершилась со счетом 75:71 в пользу «Монпелье». В ответном матче, который состоялся в среду во Франции, победу одержала «Надежда» — 75:57 (18:16, 17:11, 19:12, 21:18). В составе российского клуба дабл-дабл сделала Брионна Джонс (21 очко, 12 подборов), также 21 очко набрала Эрика Уилер. У проигравших 15 баллами отметилась Орнелла Банколе.