Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли в последнем домашнем матче Единой лиги ВТБ

В сегодняшней встрече на паркете минского Дворца спорта подопечные Ростислава Вергуна пытались на равных соперничать с одним из главных фаворитов турнира, но все же более высокий класс гостей сказался. В итоге «Химки» победили со счетом 108:92 (28:19, 34:25, 23:25, 23:23).

В 23-х матчах «банковского» турнира минские «драконы» одержали всего 3 виктории и находятся на последнем 14-м месте в турнирной таблице.

Заключительные встречи чемпионы Беларуси проведут на выезде: 14 апреля с рижским ВЭФом, 21 апреля с польской «Зеленой Гурой», 28 апреля с «Нижним Новгородом».