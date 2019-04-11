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22:34 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли в последнем домашнем матче Единой лиги ВТБ

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли подмосковным «Химкам» в последнем домашнем матче сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшней встрече на паркете минского Дворца спорта подопечные Ростислава Вергуна пытались на равных соперничать с одним из главных фаворитов турнира, но все же более высокий класс гостей сказался. В итоге «Химки» победили со счетом 108:92 (28:19, 34:25, 23:25, 23:23).

В 23-х матчах «банковского» турнира минские «драконы» одержали всего 3 виктории и находятся на последнем 14-м месте в турнирной таблице.

Заключительные встречи чемпионы Беларуси проведут на выезде: 14 апреля с рижским ВЭФом, 21 апреля с польской «Зеленой Гурой», 28 апреля с «Нижним Новгородом».

После финиша регулярного сезона 8 лучших клубов выйдут в четвертьфинал. Все серии плей-офф будут длиться до трех побед одной из команд.

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