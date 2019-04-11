Баскетболисты «Астаны» уступили московскому ЦСКА
Баскетболисты «Астаны» проиграли московскому ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Баскетболисты «Астаны» проиграли московскому ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в столице России завершилась со счетом 91:72 в пользу хозяев.
После 26 матчей ЦСКА идет на первом месте, а «Астана», которая провела 23 встречи, занимает пятую строчку из 14 клубов в таблице.
21 апреля «Астана» на своем паркете примет красноярский «Енисей», а завершит регулярный чемпионат 27-го числа гостевым матчем против питерского «Зенита».