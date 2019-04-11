Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал2
Наполи0
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал1
Валенсия3
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика4
Айнтрахт Ф2
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр0
Челси1
Хоккей. НХЛ
12.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
12.04
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
12.04
Калгари Флэймз
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
15Фантастический сезон Никиты Кучерова
19Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания
23:42 (мск), источник: Vesti.kz

Баскетболисты «Астаны» уступили московскому ЦСКА

Баскетболисты «Астаны» проиграли московскому ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра в столице России завершилась со счетом 91:72 в пользу хозяев.

После 26 матчей ЦСКА идет на первом месте, а «Астана», которая провела 23 встречи, занимает пятую строчку из 14 клубов в таблице.

21 апреля «Астана» на своем паркете примет красноярский «Енисей», а завершит регулярный чемпионат 27-го числа гостевым матчем против питерского «Зенита».

Российский футболист избил американца в ходе дорожного конфликта
Официант рассказал, как начался конфликт Кокорина и Пака
Восемь игроков НХЛ вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Малкин мощно открыл плей-офф, но этого было мало (видео)
Определился соперник россиянок в полуфинале ЧМ по хоккею
Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет в Самаре
УЕФА опубликовал состав команды недели в Лиге чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь