УГМК и курское «Динамо» сыграют в финале женской баскетбольной Евролиги

Источник: РИА "Новости"

УГМК в своем полуфинале обыграл венгерскую команду «Шопрон Баскет» со счетом 81:59. Самым результативным игроком матча стала центровая коллектива из Екатеринбурга Бриттни Грайнер, в ее активе 19 очков. «Динамо» в своем матче оказалось сильнее чешского клуба «УСК Прага» — 84:67, больше всех очков набрала форвард российской команды Бреанна Стюарт (32).

Во второй раз в истории турнира в решающем матче встретятся две команды из России. В сезоне-2015/16 УГМК обыграл оренбургскую «Надежду» — 72:69.

УГМК является четырехкратным победителем Евролиги, «Динамо» выигрывало турнир однажды, причем в последние три сезона победителями соревнований становились только эти команды.