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12 апреля, источник: ТАСС

УГМК и курское «Динамо» сыграют в финале женской баскетбольной Евролиги

ТАСС, 12 апреля. Российские баскетбольные клубы УГМК из Екатеринбурга и «Динамо» из Курска встретятся в финале женской Евролиги сезона-2018/19. Встречи «Финала четырех» турнира проходят в венгерском городе Шопрон.

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Источник: РИА "Новости"

УГМК в своем полуфинале обыграл венгерскую команду «Шопрон Баскет» со счетом 81:59. Самым результативным игроком матча стала центровая коллектива из Екатеринбурга Бриттни Грайнер, в ее активе 19 очков. «Динамо» в своем матче оказалось сильнее чешского клуба «УСК Прага» — 84:67, больше всех очков набрала форвард российской команды Бреанна Стюарт (32).

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Во второй раз в истории турнира в решающем матче встретятся две команды из России. В сезоне-2015/16 УГМК обыграл оренбургскую «Надежду» — 72:69.

УГМК является четырехкратным победителем Евролиги, «Динамо» выигрывало турнир однажды, причем в последние три сезона победителями соревнований становились только эти команды.

Финал и матч за третье место турнира пройдут 14 апреля.

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